Akbank promosyon 2022 güncelleme nasıl yapılır, kaç para veriyor?

Milyonlarca emeklinin temmuz ayı emekli maaşları zamlı olarak hesaplara yattı. Emeklilerin zamlı maaşlarını almasının ardından bankaların da promosyon yarışı hızlandı. Peki Akbank emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Akbank'tan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır? Akbank promosyon güncelleme 2022 kaç para oldu, nasıl yapılır?

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Akbank emekli promosyonu kaç para veriyor, nasıl yapılır soruları son günlerde milyonlarca emeklinin gündeminde. Emeklilerin yüzde 42,35 oranındaki zamlı temmuz ayı maaşı hesaplara yattı. Bankaların da promosyon yarışı hızladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Peki Akbank emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Akbank'tan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır? Akbank promosyon güncelleme 2022 kaç para oldu, nasıl yapılır?

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.

İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları:

1) Promosyon tutarını bankalar istediği gibi belirleyebilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor. Bu protokolde en düşük promosyon tutarı belirleniyor. Bankalar bunun altında ödeme yapamıyor ama üstüne çıkabiliyor.

2) Ne kadar ödeme yapılır:

2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti. Ancak özel bankaların kampanyalarıyla tutarlar 7 bin 500 liraya kadar çıktı. Kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödemeye başladı.

Böylece 1 emekli yakınını getiren emekliye 7 bin 750 liraya varan promosyon imkanı oluştu.

3) Promosyonda hangi şartlar vardır:

Bankadan promosyon almak için tek şart, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermek.

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.Bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme veriyor.

4) Kimler üçüncü promosyonu alacak:

Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti.

2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarlarında artış gerçekleşecek.