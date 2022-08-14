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Kemal Kılıçdaroğlu Helalleşme Buluşması'na katıldı: Helalleşme oy istemek değildir

Kemal Kılıçdaroğlu Helalleşme Buluşması'na katıldı: Helalleşme oy istemek değildir

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Helalleşme' programında buluşma yaptı. Kılıçdaroğlu "Helalleşme oy isteme değildir, helalleşme gelecekte aynı acıları yaşamama istediğidir." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen Helalleşme Buluşması’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Kamplaşan bir Türkiye istemiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. Kamplaşmayı siyaset kurumu yapıyorsa geniş kitlelerde derin yaralar açıyor. O derin yaralar Türkiye’ye büyük zararla veriyor.

Hata insana mahsustur
– Helalleşme sıradan bir çağrı değildir, oturup düşünmektir. Ya kavga ettik bari barışmasını bilelim. Bunu yapabilirsek bu millete huzuru getirmiş olabiliriz. Kusurumuz, hatamız var daha önce de söyledim. Hata insana mahsustur. Bütün mesele aynı hatayı sürdürmemektir. Helalleşme aynı zamanda barışmak demektir. Aynı sofraya oturmak demektir.

– Oturup konuşmak bize bakıp yeri geldiğinde sağlıklı ve tutarlı eleştiriler yapmak bizim açımızdan son derece önemlidir. Bu buluşmanın büyük bir önemi var. Artık birlikte olmalıyız. Elbette farklı düşüneceğiz. Ama bunlar kavga nedeni olmamalı.

– Bu hareket aynı zamanda siyaset kurumuna ders veren bir harekettir. Helalleşme oy isteme değildir, helalleşme gelecekte aynı acıları yaşamama istediğidir.

Benim hakkım sizlere helal olsun
– Bizim helalleşmeye ihtiyacımız var. Karşı çıkanlara rağmen yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bereketi getireceğiz. Benim hakkım sizlere helal olsun.

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