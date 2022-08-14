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Fener Rum Partriği Sümela Manastırı'nda ayin yönetecek

Fener Rum Partriği Sümela Manastırı'nda ayin yönetecek

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda yarın 9'uncu kez düzenlenecek ayini yönetecek. Bartholomeos, beraberindeki din adamlarıyla Trabzon'a geldi.

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Havalimanında kendisine hediye edilen Trabzonspor atkısını boynuna takan Bartholomeos, bir gazetecinin "Bu sene kim şampiyon olacak?" sorusuna Trabzonspor atkısını göstererek "Kim olacak belli, yüzde 100" yanıtını verdi.

Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta düzenlenecek ayin, Maçka ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde bulunan Sümela Manastırı'nda gerçekleştirilecek.

Meryem Ana Kaya Kilisesi'nin ön tarafındaki iç avluda 09.00-12.30 arasında yapılacak ayine, Ortodoks ve Katolik cemaatlerinden katılımların olması bekleniyor.

Ayin dolayısıyla ziyarete kapatılacak manastır, saat 13.30'ten itibaren yeniden açılacak.

İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra restorasyon dolayısıyla 4 yıl ara verilen ayinler yeniden başlamıştı.

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