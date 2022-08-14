30 Ağustos hangi güne denk geliyor 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

Ağustos ayının başlaması ile birlikte Ağustos ayındaki önemli günler de merak edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor ve 30 Ağustos resmi tatil mi soruları da araştırılıyor. 2022 yılında resmi tatil olan 30 Ağustos Salı gününe denk geliyor. 30 Ağustos'un hafta sonu ve pazartesi günü ile birleşmesi 4 günlük tatil olması henüz gündemde yok.

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30 Ağustos resmi tatil mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yurt genelinde yapılacak olan kutlamalar dolayısıyla tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarına başladı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi olacak, 30 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü, tam gün mü?

30 Ağustos resmi tatil mi: 30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.

Zafer Bayramı törenleri aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Başkentte Zafer Bayramı törenleri:

1) Anıtkabir’e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulur ve İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

2) Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir.

3) Cumhurbaşkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır.

4) İstiklal Marşı ile birlikte bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

5) Zafer Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir.

b) Başkent dışında Zafer Bayramı törenleri:

1) Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri (…) ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mülki amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, (…) belediyeye ait çelenk ise soluna konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

2) Mülki idare amiri beraberinde (…) belediye başkanı olduğu halde tebrikatı, ekli sayılı listede yer alan sıraya göre makamında kabul eder.

3) Mülki idare amiri tarafından, beraberinde (…) belediye başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir. 4) Tören geçişi mülki idare amiri (…) ve belediye başkanı tarafından şeref tribününden selamlanır.

5) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

6) Zafer Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir.