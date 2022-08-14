Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ilişkinise NYT'den 'hem dost hem düşman' yorumu

Ukrayna savaşı sürecinde tüm Batı ülkelerinin sırtını döndüğü Rusya ile ilişkiler donmuşken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Putin'in yakınlığı dikkatleri çekmeye devam ediyor.

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The New York Times'da yer alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in ilişkisinin analiz edildiği makalede, iki liderin ortak çıkarları için hareket ettikleri vurgulandı. Yazıda, liderlerin bu ilişkiden elde edecekleri sıralanırken "hem dost hem düşman" oldukları belirtildi.

Dünyanın en prestijli gazetelerinden The New York Times, son dönemde yakın ilişki içerisinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkiyi mercek altına aldığı bir analiz yayımladı. Steven Erlanger'ın kaleme aldığı haberde, Erdoğan ve Putin'in "ortak çıkarları" adına bu ilişkiyi sürdürdükleri vurgulandı.

Sözcü'nün New York Times'dan aktardığına göre makalede, "Erdoğan gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde ekonomik krizle, yüzde 80’lere ulaşan enflasyon ve merkez bankasında döviz sıkıntısıyla birlikte siyasi zorluk yaşıyor. Putin’in de kendi dertleri var, Ukrayna’daki savaş, sert yaptırımlar gibi" değerlendirmesi yer aldı.

Erdoğan'ın elde edecekleri

Analizde Erdoğan ve Putin arasındaki yakınlığın NATO müttefikleri arasında rahatsızlık yarattığı belirtildi. Erlanger, "Erdoğan için bu ilişkiden elde edeceği çıkar merkez bankasına nakit akışı, ucuz enerji, küresel anlamda önem, büyük ihracat pazarı, Rusya ile turizmin gelişmesi ve en önemlisi de Rusya’nın Suriye’deki Kürt ayrılıkçılara karşı mücadeleye destek vermesi" yorumunu yaptı.

'Erdoğan bütün seçeneklerini açık tutuyor'

Her iki ismin de İngilizce "hem dost hem düşman" anlamına gelen "frenemy" olduğunu söyleyen makale, Erdoğan’ın İran’ın başkenti Tahran’da Putin’i beklettiğini ve iki ülkenin farklı cephelerde karşı karşıya olduğunu aktardı. Gazete, Washington yönetiminin iki ülke arasındaki yakınlaşmayı dikkatlice izlediğini aktarırken ABD’nin eski NATO büyükelçisi Ivo Daalder da açıklamalarda bulundu.

Daalder, "Erdoğan bütün seçeneklerini açık tutuyor. Bu, ülkelerin sadece kendi çıkarlarını düşündüğü zamanlarda oluşur ve müttefiklik ruhuna uygun düşmez" ifadesini kullandı. New York Times’taki haberde, "Erdoğan gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerden önce anketlerde kötü sonuçlar aldı. En büyük kırılganlığı, yıkılmış bir ekonomi, halkın bezmiş olması ve milyonlarca mülteci" yorumuna yer verildi.