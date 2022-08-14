Trabzonspor- Kopenhag maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a konuk oluyor. 16 Ağustos Salı günü Parken Stadyumu'nda oynanacak Kopenhag - Trabzonspor maçı saat 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmaya günler kala maçın hakemi belli oldu. Temsilcimizin maçında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.
Kopenhag - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Kopenhag - Trabzonspor maçı Exxen platformunda ekranlara gelecek. Kopenhag - Trabzonspor maçının rövanşı ise 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş spor Kompleksi'nde oynanacak.