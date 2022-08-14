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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerine tepki: Siyasetin namusuna kastetmektir

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerine tepki: Siyasetin namusuna kastetmektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan 'diktatör' ifadelerle sert sözlerle tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına 'diktatör' demek, demokratik siyaseti nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dilidir. Cumhurbaşkanımıza muhalefet diliyle değil Yassıada diliyle hitap etmek, demokratik siyasetin namusuna kastetmektir. Yassıada zihniyeti ile arasına mesafe koyamayanlar Cumhuriyetten, demokrasiden ve milli iradeden söz edemez. Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur! Milli iradeyle kavgalı bu zihniyet daha önce de 'erken seçimle veya başka bir şekilde' iktidarı devirmekten söz ederek, demokrasi düşmanı müdahale çağrısında bulunuyordu.

Seçimle iktidar değişimi nasıl olur herkes biliyor. Seçim dışında neyi kastettikleri ise asıl niyetleridir. Örgütlü nefret siyaseti, gerçek niyetini demokratik söylemin arkasına saklayarak sinsi bir oyun oynuyor. Gerçek demokrasi sınavlarında ise sürekli sınıfta kalıyorlar.

Milletimizin oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına 'diktatör' demek, demokratik siyaseti nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dilidir. Cumhurbaşkanımıza muhalefet diliyle değil Yassıada diliyle hitap etmek, demokratik siyasetin namusuna kastetmektir.

"Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır"

Yassıada zihniyeti ile arasına mesafe koyamayanlar Cumhuriyetten, demokrasiden ve milli iradeden söz edemez! Yassıada zihniyetine yaslanarak sözde demokrat görünmeye çalışanların bu süreçlere ilkesel değil keyfi yaklaştıkları ortadadır. CHP yönetiminin, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı söylenen söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir.

Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır. Partimizin kuruluş yıldönümünde bir kere daha ilan ediyoruz ki, millet egemenliğini, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi milli iradeye saygısızlık yapan dikta zihniyetine karşı korumaya devam edeceğiz." dedi.

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