Denizli'de tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki ekipler harekete geçti
DENİZLİ'de çiftçi tarlasını sürerken facianın eşiğinden döndü. Çiftçinin şok içerisinde haber verdiği ekipler, harekete geçerek duruma müdahale etti.
Çal ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Kovan, Kocaköy Mahallesi'nde bulunan tarlasını sürmek için sabah saatlerinde yolda çıktı. Tarlasını sürmeye başlayan Kovan, traktörün arkasında bulunan pulluğun taşa takıldığını tahmin ederek aşağıya indi.
Toprağı eliyle aldığında pulluğa takılan şeyi bir top mermisi olduğunu gören Kovan, büyük panik yaşadı.
İlk şoku atlatan çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen giden jandarma ekipleri, etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kurtuluş Savaşı'ndan kalma
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) bölgeye gönderildi. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek çalışmada, alan kontrol edilerek tarandı. PAMİT ekiplerinin top mermisi üzerinde yaptığı çalışmada, patlamamış 60 mm’lik topçu mühimmatı olduğu ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar bulunduğu noktada kaldığı belirlendi.