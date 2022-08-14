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Denizli'de tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki ekipler harekete geçti

İhlas Haber Ajansı
Denizli'de tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki ekipler harekete geçti

DENİZLİ'de çiftçi tarlasını sürerken facianın eşiğinden döndü. Çiftçinin şok içerisinde haber verdiği ekipler, harekete geçerek duruma müdahale etti.

Denizli'de tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki ekipler harekete geçti

Çal ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Kovan, Kocaköy Mahallesi'nde bulunan tarlasını sürmek için sabah saatlerinde yolda çıktı. Tarlasını sürmeye başlayan Kovan, traktörün arkasında bulunan pulluğun taşa takıldığını tahmin ederek aşağıya indi.

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Denizli'de tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki ekipler harekete geçti

Toprağı eliyle aldığında pulluğa takılan şeyi bir top mermisi olduğunu gören Kovan, büyük panik yaşadı.

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Denizli'de tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki ekipler harekete geçti

İlk şoku atlatan çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen giden jandarma ekipleri, etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Denizli'de tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki ekipler harekete geçti

Kurtuluş Savaşı'ndan kalma

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) bölgeye gönderildi. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek çalışmada, alan kontrol edilerek tarandı. PAMİT ekiplerinin top mermisi üzerinde yaptığı çalışmada, patlamamış 60 mm’lik topçu mühimmatı olduğu ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar bulunduğu noktada kaldığı belirlendi.

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