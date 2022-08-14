Denizli'de tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki ekipler harekete geçti

Kurtuluş Savaşı'ndan kalma

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) bölgeye gönderildi. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek çalışmada, alan kontrol edilerek tarandı. PAMİT ekiplerinin top mermisi üzerinde yaptığı çalışmada, patlamamış 60 mm’lik topçu mühimmatı olduğu ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar bulunduğu noktada kaldığı belirlendi.