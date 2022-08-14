Aşure kaç kalori bir porsiyon/bir kase aşure kaç kalori eder?

Muharrem ayı içinde olan ve Muharrem'in 10. günü başlayan aşure günü devam ediyor ve Safer ayına kadar aşure yapımı ve dağıtımı devam edecek. Yemesi çok lezzetli olan ve tadına doyum olmayan aşure kaç kalori sorusu ise merak konusu oldu. Peki bir kase aşurede, bir porsiyon aşurede ortalama ne kadar kalori vardır?

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Muharrem ayı içinde aşure günü başladı, Safer ayına kadar da devam edecek. Bolluk, bereket ve paylaşmak anlamına gelen aşure gününde yapılan lezzetli aşureler eşe, dosta, komşulara dağıtılırken bir porsiyon aşure kaç kalori, bir kase aşurede kaç kalori var soruları da merak edildi.

Peki, aşure kaç kalori? İşte porsiyon miktarlarına göre aşure kalori değerleri:

1 porsiyon aşure kaç kalori? 1 orta porsiyon (110 gr) aşure 344 kcal

1 kase aşure kaç kalori? 1 orta kase (110 gr) aşure 344 kcal

1 büyük porsiyon (200 gr) aşure 626 kcal

1 küçük porsiyon = yarım kase (70 gr) aşure 219 kcal

100 gram aşure kaç kalori? 100 gram aşure 313 kcal

1 yemek kaşığı aşure kaç kalori? 1 yemek kaşığı (20 gr) aşure 47 kcal

Aşure günü önemi: İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. İslam peygamberi Muhammed’in torunu Hüseyin’in Yezid’in ordusu tarafından öldürüldüğü gündür. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır.

10 Muharrem Aşure günü vuku bulan hadiseler;

Rivayetlere göre; İslam tarihinde Kerbelada Hz. Hüseyin Radıyallahu anh efendimizin şehid edildiği gün de 10 muharrem aşure gününe tekabül etmektedir. Allah (cc) Şefaatlerine nail eylesin.-Amin-

1- Yukarıda da bahsedildiği gibi Aşure günü oruç tutmak çok sevaptır. Ancak yalnızca aşure günü yani tek bir gün oruç tutulmaz. Ya kendisinden bir gün önce ya da kendisinden bir gün sonra oruç tutulmalıdır. (9-10-11)'ini birleştirerek oruç tutmanın faziletli olduğu bilinmektedir.

2- Muharrem ayının 1'inci ila 10'uncu günü ile beraber her gün okunan dua, sabahları 3 kez okunabilir.

3- Kuşluk vakti 4 rekat namaz kılınabilir.

4- Günahların affı için bol bol istiğfar çekilebilir.

5- “Hasbünâ’llâhu ve ni’me’l-vekîl, ve ni’me’lmevlâ ve ni’me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilebilir.

6- “Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” tesbihi çekilebilir.

7- 10 mümine selam verilebilir.

8- Hasta kişiler ziyaret edilebilir.

9- O gün eve götürülen rızık arttırılabilir. En sevabı ise 10 çeşit olmasıdır.

10- Muharrem’in 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 kez Zümer sûresi okunabilir.

Aşure günü okunacak dualar:

Euzü Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbi alemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaıyn. Allahümme entel ebediyyül gadim. El hayyül kerim. El hennanül mennan. Ve hazihi senetün cedidetün. Eselüke fihel ismete mineşşeytanirracimi ve evliyaih. Vel avne ala hazihinnefsil emmarati bissu. Vel iştiğale bima yügarribuni ileyke ya kerim. Ya zelcelali vel ikram. Bi rahmetike ya erhamerrahimin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmeın.