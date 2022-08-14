YKS sonuçları açıklandı mı ÖSYM AİS sonuç ekranı nereden bakılır?

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak, bugün 14 Ağustos YKS sonuçları açıklanır mı sorusunun yanıtı için ÖSYM sayfasında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 Ağustos'ta YKS tercihlerini tamamlayan öğrenciler şimdi YKS sonuçlarına kilitlendi. Peki YKS tercihleri ÖSYM AİS sonuç sayfasında ne zaman açıklanır, YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nereye yerleştim sorgulama ekranı

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YKS tercihleri ne zaman açıklanacak 2022 sorusunun yanıtı için milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sosyal medyadan ÖSYM'ye YKS sonuçlarını açıklaması için çağrı yapan vatandaşlar bugün YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. YKS tercih işlemleri 5 Ağustos'ta sona ermişti. Peki YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nereye yerleştim nasıl öğrenirim?

ÖSYM'nin YKS sınavına giren milyonlarca aday için heyecanlı geri sayım başladı, gözler ÖSYM'nin YKS sonuçlarını erişime açacağı ÖSYM sonuc sayfasında. Üniversite yerleştirme sonucu ile ilgili ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk bugün arttı. YKS tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz ise üniversite kayıt süreci başlayacak.

Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman belli olur? İşte, ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve üniversite yerleştirme sonucu ile ilgili tüm bilgiler...

İyi bir üniversite hayaliyle ter döken binlerce aday YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında tamamladı. Toplamda 24 tercih hakkı olan öğrenciler, eğitim görmek istedikleri üniversiteleri tercih listesine ekledi. Adayların gözü 2022 YKS tercih sonuçları tarihine çevrildi.

YKS sonuçları ne zaman açıklanır: YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, üniversite yerleştirme sonuçlarının da en geç 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM açıklama yaptığı andan itibaren, yukarıdaki bağlantı aracılığıyla TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilirsiniz.

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