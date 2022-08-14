Süreyya Gürsel Evren evli mi eşi ve çocukları var mı? Masumlar Apartmanı ve Yasak Elma dizisindeki halleri

Şahinler Tepesi, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı dizilerinde rol alan oyuncu Süreyya Gürsel Evren 3. kattan düşerek öldü. İstanbul Sancaktepe'de bir misafir olarak gittiği evden düşerek ölen Süreyya Gürsel Evren'in hayatı da merak konusu oldu. 54 yaşında ölen Süreyya Gürsel Evren son olarak 3 kuruş dizisinde rol almıştı. Peki Süreyya Gürsel Evren kimdir, aslen nereli, Süreyya Gürsel Evren çocuğu var mı?

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Son olarak 3 Kuruş dizisinde Necdet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Süreyya Gürsel Evren misafir olarak gittiği evin 3. katından düşerek öldü. İstanbul Sancaktepe'de bir yakınının evine giden başarılı oyuncu Süreyya Gürsel Evren nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde 3. kattan düşerek öldü. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu henüz belli değil. Yasak Elma, Masumlar Apartmanı gibi dizilerde rol alan Süreyya Gürsel Evren 54 yaşındaydı. Peki Süreyya Gürsel Evren kimdir, aslen nereli, Süreyya Gürsel Evren çocuğu var mı?

İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Oyuncu Evren'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

54 yaşında hayatını kaybeden Süreyya Gürsel Evren'in eşi ya da çocuğu hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren´in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren´in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Süreyya Gürsel Evren kimdir, dizileri: 21 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen Süreyya Gürsel Evren, şimdiye kadar birçok yapımda rol aldı. Şahin Tepesi, Fazilet Hanım ve Kızları, Suskunlar, Sen Çal Kapımı, Yasak Elma, Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer aldı.

Oyuncu son olarak Üç Kuruş dizisinde Necdet karakterine ve ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Toygar Han karakterine hayat vermişti.