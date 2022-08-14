Rusya 'anahtar'ı ele geçirdi! Savunma bakanı açıkladı Ukrayna'ya verilen zayiat

'Donetsk'in anahtarı' olarak lanse edilen Peski'de günlerdir süren savaş sonrası bölge tamamen kendilerinin kontrolü altına geçtiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın zayiatını açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor. İki ülke arasında uzlaşma sağlanamazken Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin savaştaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 30. Mekanize Tugayı’na ait 70’ten fazla askerin etkisiz hale getirildiğini ve 300’ü aşkın askerin de yaralandığını savunan Konaşenkov, Donetsk bölgesinde ise 10. Dağ Taarruz Tugayı’nın 170 askeri ile 12 askeri teçhizatının yok edildiğini ifade etti.

"Peski yerleşim birimi kurtarıldı"

Konaşenkov, Bahmut yerleşim biriminin yakınlarında 72. Mekanize Tugayı’nın 2 bölüğünün tamamıyla yok edildiğini ileri sürerek, "Müttefik güçlerinin saldırıları sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Peski yerleşim birimi kurtarıldı." dedi.

"Yok edildi"

Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Donetsk bölgesinde HIMARS çok namlulu roketatar ve söz konusu sitem için mühimmatlar ile deponun yok edildiğini aktardı.

Konaşenkov, "Mıkolayiv bölgesindeki Domanivka yakınlarında helikopter pistinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait ‘Mi-24’ tipi helikopter imha edildi. Ayrıca, 4 yönetim merkezi yok edildi." diye konuştu.