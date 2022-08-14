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Abdullah Gül koronavirüse yakalandı

Abdullah Gül koronavirüse yakalandı

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Koronavirüse yakalanan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün evinde istirahat ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Takan, "Abdullah Gül, Covid 19’a yakalanmış. Evinde istirahat ediyor. Sevindirici haber, hastalığı hafif geçiriyormuş. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

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