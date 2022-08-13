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Adana Demirspor, Sivasspor'u 3 golle devirdi

Adana Demirspor, Sivasspor'u 3 golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Sivasspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Belhanda, 51. dakikada Onyekuru ve 70. dakikada Akintola kaydetti. 

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 6'ya yükseltirken Sivasspor, 1 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

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