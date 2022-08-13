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Tekirdağ'da kahreden olay! Kurşunlardan kaçarken balkondan ölüme atladı

Tekirdağ'da kahreden olay! Kurşunlardan kaçarken balkondan ölüme atladı

Tekirdağ'da meydana gelen olayda, eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isteyen bir kadın balkondan atladı. Kurşunlardan kaçarken 3. kattan atlayan kadınının durumu ciddiyetini korurken, cani eş olayın ardından kayıplara karıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi, Beydoğan Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gelişti; öğlen saatlerinde eşi Ayşe K. ile tartışan E.K. belinden çıkardığı silahla eşine ateş etti. Kendisine doğrultulan silahtan kaçmaya çalışan kadın üçüncü katın balkonundan atladı. Silah seslerini duyan çevredekiler olayı jandarma ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Kayıplara karıştı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe K.’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ayşe K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen jandarma ekipleri, ateş edildiğini düşündüğü silaha el koydu ve E.K.’yı yakalama çalışması başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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