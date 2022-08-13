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Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor

Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımda düşünmediği Dimitris Pelkas, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye gidiyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği, Yunan futbolcunun olumlu karar bildirmesi durumunda İngiliz ekibinin yolunu tutacağı öğrenildi.

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Gelen futbolcular kadar giden futbolcuların akıbetinin büyük önem taşıdığı Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas için Hull City ısrarını sürdürüyor.

Son kararı pelkas verecek
Gaazeteci Onur Tuğrul'un sosyal medyadan paylaştığı habere göre, Hull City, Fenerbahçeli Pelkas için ısrarını sürdürüyor. Son günlerde temaslar sıklaşırken, iki kulüp arasındaki görüşmeler belli bir noktaya geldi. Pelkas son kararını olumlu bildirirse İngiltere'nin yolunu tutacak.

"Ayrılıklar kaçınılmaz"
Haberin devamında Tuğrul ayrıca, "Fenerbahçe'nin yabancı futbolcu sayısı oynatabileceği sayının üstünde. Bu ara yabancı futbolcuların ayrılık haberleri yoğun olacak. Bazıları hoşunuza gidecek, bazısı gitmeyecek ama elimizdeki gerçek bu. Ayrılıklar kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

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