Tahir Sarıkaya'ya şok! Fatih Terim canlı yayına bağlandı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programında şok anlar yaşandı.

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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programında hem izleyicileri hem de Sarıkaya'yı şok eden anlar yaşandı.Sarıkaya, sosyal medyada gündem olan konulardan bahsettiği sırada Fatih Terim ile ilgili viral olan bir fotoğrafı da paylaştı.

Fatih Terim'in Marsilya maçında giydiği ayakkabıları katıldığı başka bir programda tekrar giymesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Sarıkaya da yayın sırasında Fatih Terim'e seslenerek 'Hocam paranız mı yok nedir?' esprisi yaptı.

Yayının ilerleyen dakikalarında ise Fatih Terim olduğunu iddia biri kişi yayına bağlandı. Cevap hakkı vermek için Fatih Terim sandığı kişinin yayına katılmasına izin veren Tahir Sarıkaya şok anlar yaşadı.

Yayında konuşulanlardan rahatsız olmuş gibi davranan kişinin ise Fatih Terim olmadığı ortaya çıktı. Arayan kişinin Sarıkaya'nın yıllar önce yayına çıkardığı taktitleriyle ünlü Mehmet Dindar olduğu anlaşıldı. Dindar'ın kimliğini açıklamasının ardından yayın güldüren anlar yaşandı.