BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
HABER /  GÜNCEL

Tahir Sarıkaya'ya şok! Fatih Terim canlı yayına bağlandı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programında şok anlar yaşandı.

Abone ol

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programında hem izleyicileri hem de Sarıkaya'yı şok eden anlar yaşandı.Sarıkaya, sosyal medyada gündem olan konulardan bahsettiği sırada Fatih Terim ile ilgili viral olan bir fotoğrafı da paylaştı. 

Fatih Terim'in Marsilya maçında giydiği ayakkabıları katıldığı başka bir programda tekrar giymesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Sarıkaya da yayın sırasında Fatih Terim'e seslenerek 'Hocam paranız mı yok nedir?'  esprisi yaptı. 

Yayının ilerleyen dakikalarında ise Fatih Terim olduğunu iddia biri kişi yayına bağlandı. Cevap hakkı vermek için Fatih Terim sandığı kişinin yayına katılmasına izin veren Tahir Sarıkaya şok anlar yaşadı. 

Yayında konuşulanlardan rahatsız olmuş gibi davranan kişinin ise Fatih Terim olmadığı ortaya çıktı. Arayan kişinin Sarıkaya'nın yıllar önce yayına çıkardığı taktitleriyle ünlü Mehmet Dindar olduğu anlaşıldı. Dindar'ın kimliğini açıklamasının ardından yayın güldüren anlar yaşandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tekirdağ'da dehşet! Başından vurduğu eşi alt katın terasına düştü
Tekirdağ'da dehşet! Başından vurduğu eşi alt katın terasına düştü
Türk bayrağına basarak video çeken Suriyeli yakalandı
Türk bayrağına basarak video çeken Suriyeli yakalandı
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti
Celil Nalçakan evli mi, sevgilisi var mı? Celil Nalçakan hangi dizilerde oynadı?
Celil Nalçakan evli mi, sevgilisi var mı? Celil Nalçakan hangi dizilerde oynadı?
Konyaspor, Uche Ikpeazu’yu kadrosuna kattı
Konyaspor, Uche Ikpeazu’yu kadrosuna kattı
TRT spikeri Ersoy Dede'den Ekrem İmamoğlu'na destek: Hakkını teslim etmek lazım
TRT spikeri Ersoy Dede'den Ekrem İmamoğlu'na destek: Hakkını teslim etmek lazım
Celil Nalçakan kaç yaşında, aslen nereli? Celil Nalçakan evli mi, eşi kimdir?
Celil Nalçakan kaç yaşında, aslen nereli? Celil Nalçakan evli mi, eşi kimdir?
Sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapatan Edin Visca'dan mesaj
Sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapatan Edin Visca'dan mesaj
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi