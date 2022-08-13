TRT spikeri Ersoy Dede'den Ekrem İmamoğlu'na destek: Hakkını teslim etmek lazım

TRT spikeri Ersoy Dede'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek geldi. Kent lokantalarını öven Dede 'hakkını teslim etmek lazım' dedi.

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TRT 1 Ana Haber Sunucusu Ersoy Dede'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgü dolu sözler geldi.

Star gazetesinde yazı yazan Dede, İmamoğlu'nun "Kent Lokantaları" projesini övdü. Dede, "hakkını teslim etmek lazım" dedi.

Dede, yazısının devamında da konuyu Kent Lokantaları'na getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bu tür kooperatifler de değil. Bakın mesela Ekrem İmamoğlu'nu pek çok konuda en sert eleştirenlerden biriyim. Ama hakkını teslim etmek lazım ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kent Lokantaları' konsepti çok önemli bir seçenek. Sadece tek başına uygun yemek çıkaran bir tesis olmanın ötesinde piyasayı düzenleyici bir işlevi de var. Benzer şekilde tabldot usulü çalışan pek çok lokantanın fiyat düzenlemesini sağladı. İBB Halk Ekmek de öyle. Hatta bu sırada belki bütün ilçe belediyeleri, uygun koşullardaki bir ya da iki ekmek fırınıyla kendi sakinlerine, Halk ekmek benzeri bir seçenek sunarak fırıncıların haksız ve ağır fiyatlarını baskılayabilirler. Neden yapmadıklarını anlamıyorum. 5 TL bir ekmek için çok acımasız bir fiyat. (Ekmek fiyatı 4 TL diyecekler. İstedikleri semtte istedikleri fırına birlikte gidip fiyatlara beraber bakalım. 5 TL...) Neyse bu şartlar altında ilçe belediyelerinin ekmek üretimi yapmaması büyük eksiklik. Bence buna da çalışırlarsa çok başka bir tablo ile karşılaşabiliriz..."