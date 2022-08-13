Ordu'da kaza! Yolcu minibüsü devrildi yaralılar var

ORDU'dan kaza haberi geldi. Fatsa ilçesinde köprünün korkuluklarına çarpan yolcu minibüsü bahçeye devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, İslam Y. yönetimindek yolcu minibüsü, Kızılcasu köprüsünün korkuluklarına çarptı. Minibüs, çarpmanın etkisiyle köprünün yanındaki bahçeye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüsteki 8 yolcu, ambulanslarla Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Söz konusu güzergahta ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.