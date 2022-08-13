BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ordu'da kaza! Yolcu minibüsü devrildi yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ordu'da kaza! Yolcu minibüsü devrildi yaralılar var

ORDU'dan kaza haberi geldi. Fatsa ilçesinde köprünün korkuluklarına çarpan yolcu minibüsü bahçeye devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, İslam Y. yönetimindek yolcu minibüsü, Kızılcasu köprüsünün korkuluklarına çarptı. Minibüs, çarpmanın etkisiyle köprünün yanındaki bahçeye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüsteki 8 yolcu, ambulanslarla Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Söz konusu güzergahta ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var?
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var?
İzmir'de kadın cinayeti! Dayaktan kaçan karısını otogarda bulup 4 bıçakla öldürdü
İzmir'de kadın cinayeti! Dayaktan kaçan karısını otogarda bulup 4 bıçakla öldürdü
12 yaşındaki çocuğun sır ölümü! Arazide bulundu
12 yaşındaki çocuğun sır ölümü! Arazide bulundu
AK Partili Bülen Turan: Şu an CHP'de iddialıyım, bir gram oy artışı yok
AK Partili Bülen Turan: Şu an CHP'de iddialıyım, bir gram oy artışı yok
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Denize girmek yasaklandı
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Denize girmek yasaklandı
Metropoll'den tarikat ve cemaat anketi! Yüzde 73'ü kadrolaşmayı tehlikeli görüyor
Metropoll'den tarikat ve cemaat anketi! Yüzde 73'ü kadrolaşmayı tehlikeli görüyor
Kocaeli'de dehşet eşine çekiçle kayınpederine bıçakla saldırdı! O cani için karar
Kocaeli'de dehşet eşine çekiçle kayınpederine bıçakla saldırdı! O cani için karar
 Diyarbakır’da terör operasyonu: 42 gözaltı
 Diyarbakır’da terör operasyonu: 42 gözaltı
Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor
Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor