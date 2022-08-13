BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Fatih’te kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Fatih’te kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

İstanbul Fatih'te kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı yaklaşık 200 bin TL dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dolandırılan vatandaşa 200 bin TL değerinde altın ve dövizi iade edildi.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli İbrahim H.G. , Ayşe S.'yi yaklaşık 200 bin TL değerinde altın ve dövizini elden teslim alarak dolandırdı.

Durumu fark eden Ayşe S., daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda adresi tespit edilen İbrahim H.G., para ve altınlar ile birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim H.G. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan polis ekipleri tarafından mağdur Ayşe S.’ye 200 bin TL değerinde altın ve dövizi teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de kadın cinayeti! Dayaktan kaçan karısını otogarda bulup 4 bıçakla öldürdü
İzmir'de kadın cinayeti! Dayaktan kaçan karısını otogarda bulup 4 bıçakla öldürdü
12 yaşındaki çocuğun sır ölümü! Arazide bulundu
12 yaşındaki çocuğun sır ölümü! Arazide bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup
AK Partili Bülen Turan: Şu an CHP'de iddialıyım, bir gram oy artışı yok
AK Partili Bülen Turan: Şu an CHP'de iddialıyım, bir gram oy artışı yok
Metropoll'den tarikat ve cemaat anketi! Yüzde 73'ü kadrolaşmayı tehlikeli görüyor
Metropoll'den tarikat ve cemaat anketi! Yüzde 73'ü kadrolaşmayı tehlikeli görüyor
Kocaeli'de dehşet eşine çekiçle kayınpederine bıçakla saldırdı! O cani için karar
Kocaeli'de dehşet eşine çekiçle kayınpederine bıçakla saldırdı! O cani için karar
 Diyarbakır’da terör operasyonu: 42 gözaltı
 Diyarbakır’da terör operasyonu: 42 gözaltı
Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor
Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor
Ağrı kırsalında 2'si "yeşil" kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu: Son çağrımız, teslim olun
Ağrı kırsalında 2'si "yeşil" kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu: Son çağrımız, teslim olun
Brezilyalı futbolcu Willian, ölüm tehditleri gerekçesiyle Corinthians'tan ayrıldı
Brezilyalı futbolcu Willian, ölüm tehditleri gerekçesiyle Corinthians'tan ayrıldı