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Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor

Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "37 milyon 239 bin 568 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Söz konusu tutar, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 1301 kişinin hesabına aktarılacak.

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