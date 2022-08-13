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Kan donduran olay ve itiraflar! Doğurduğu bebeği boğarak öldürüp bahçeye gömdü

Kan donduran olay ve itiraflar! Doğurduğu bebeği boğarak öldürüp bahçeye gömdü

KARAMAN'dan kan donduran bir haber geldi. 31 yaşındaki kadın, eşiyle sorun yaşayınca baba evine gitti. Sinirlenen eşi savcılığa gidip, "Eşim 2 yıl önce doğurduğu bebeği boğarak öldürüp bahçeye gömdü" diye şikayet etti. Kan donduran olay ortaya çıktı. Cani anne sorguda tüyleri diken diken eden itiraflarda bulundu.

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Karaman'da yeni dünyaya gelen bebeğini boğduktan sonra evlerinin bahçesine gömdüğü öne sürülen kadın ile 3 yakını cezaevine gönderildi. K.D. (31), eşi Ercan D. ile sorunlar yaşamaya başlayınca bir ay önce dünyaya gelen bebeğini de alarak babasının evine gitti.

Terkedilmeyi hazmedemedi 2 yıl önceki vahşeti ihbar etti
Durumu sinirlenen Ercan D, savcılığa, eşi K.D'nin daha önceki birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğini yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle öldürüp, bahçeye gömdüklerini iddia ederek şikayetçi oldu.

Evin bahçesindeki kazıda kafatası bulundu!
Soruşturma başlatan savcılıkça, evin bahçesinde yapılan kazıda bir bebeğe ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Bunun üzerine K.D. ile annesi F.A. (64) babası R.A. (70), ağabeyi İ.H.A (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kan donduran itiraf: Öğrenciyken birinden hamile kalınca...
Emniyetteki ifadesinde bebeğini öldürdüğünü itiraf eden K.D'nin "İstanbul'da öğrenciyken bir kişiden hamile kaldım. Sonra Karaman'a ailemin yanına geldim. Hamileliğimi gizledim. Evde tek başıma doğum yaptım. Korktuğum için çocuğu boğdum, bahçeye gömdüm. Ailemin bunlardan haberi yok." dediği öne sürüldü.

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