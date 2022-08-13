Motorinin ardından benzine de zam geldi! İstanbul'da, İzmir'de benzinin litresi ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzine zam geldi. İstanbul'da, Ankara'da litre fiyatı ne oldu?

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Son dönemde araç sahiplerini sevindiren indirimlerin yerini yeniden zamlar aldı. 2 gün önce motorine gelen 82 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzinin fiyatı arttı. Benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi.

Benzinin litresi kaç lira oldu?

Fiyat artışının ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 15 kuruşa, İzmir'de 21 lira 27 kuruşa, Ankara'da ise 21 lira 28 kuruşa çıktı.

Motorinde değişiklik yok

Motorine 10 Kasım'da 1 lira indirim, 11 Kasım'da ise 82 kuruş zam gelmişti. Bugün itibarıyla motorinde bir fiyat değişikliği bulunmuyor.