3600 ek göstergede son durum! 62 bin lira artış kim ne kadar alacak? İşte zamlı maaşlar
3600 ek göstergede son durum ne? Hürriyet yazarı Noyan Doğan "Gerçi artık adı ‘3600 ek gösterge’ değil, ‘ek gösterge’ oldu; çünkü kamuda tüm çalışanların göstergeleri arttı." dedi ve milyonları ilgilendiren bomba detayları aktardı.
Ek göstergeye ilişkin yasal düzenleme temmuz ayının başında Meclis’ten geçerek yasalaştı. Uygulaması ise 2023’ün ocak ayında olacak. Haliyle bu tarihten itibaren de maaşlar ve ikramiyeler de ek göstergeye paralel yükselecek. Peki, yeni düzenleme kimi, nasıl etkileyecek; maaşlar ve ikramiyeler ne kadar artacak? Noyan Doğan'ın milyonları ilgilendiren yazısı:
Maaşlar yüzde 22 artacak
3600 ek gösterge başta hemşire, din görevlisi, öğretmen gibi belirli kesimleri ilgilendirirken, düzenleme ile kamudaki hemen hemen tüm meslek grupları kapsama dahil edildi ve ek göstergeleri artırıldı.
Ek gösterge artışı görevdeki kamu çalışanlarının mevcut maaşlarına etkisi olmayacak ancak emekli maaşları ve ikramiyeleri göstergeye göre artacak. Hatta bazı çalışan memurların maaşlarında 50-60 lira gibi az da olsa bir düşüş yaşanabilir.
Öğretmenlerin, iki yıl ve üzeri yükseköğretim mezunu polislerin ve sağlık çalışanlarının ek göstergeleri 3600’e çıkarıldı. Bu kapsamda birinci derece 30 yıl çalışan ve göstergesi 3000 olan öğretmen, polis memuru, hemşire ve din görevlisinin ek göstergesi 3600’e çıktığında emekli aylığı 1.728 lira, emekli ikramiyesi de 62 bin lira artacak.