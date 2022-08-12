3600 ek göstergede son durum! 62 bin lira artış kim ne kadar alacak? İşte zamlı maaşlar

Ek göstergeye ilişkin yasal düzenleme temmuz ayının başında Meclis’ten geçerek yasalaştı. Uygulaması ise 2023’ün ocak ayında olacak. Haliyle bu tarihten itibaren de maaşlar ve ikramiyeler de ek göstergeye paralel yükselecek. Peki, yeni düzenleme kimi, nasıl etkileyecek; maaşlar ve ikramiyeler ne kadar artacak? Noyan Doğan'ın milyonları ilgilendiren yazısı: