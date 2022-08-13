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İzmir'de dehşet! Kayınpederini bıçakladı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tüfekle öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de dehşet! Kayınpederini bıçakladı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tüfekle öldürdü

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde çıkan tartışmada kayınpederini bıçaklayan, kayınvalidesi ve kayınbiraderini ise tüfekle öldüren damat gözaltına alındı.

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Menderes Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, S.A.G. kayınpederi Remzi Vatansever'in 2 torununu bahçede oynadıkları sırada gürültü yaptıkları gerekçesiyle darp etti.

Vatansever ile S.A.G. arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Önce bıçakladı sonra evden tüfeği alıp olay yerine geri döndü
S.A.G. yanında bulunan bıçakla kayınpederini vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.

Olayı gören Remzi Vatanseverin eşi Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever ile S.A.G. arasında da tartışma çıktı.

Evine giderek pompalı tüfeğini alan S.A.G, olay yerine dönerek kayınvalidesi ile kayınbiraderini yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiler
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayınpederin durumu ağır
Bıçaklanarak ağır yaralanan Remzi Vatansever ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kayınpederini yaralayan, kayınvalidesi ile kayınbiraderini öldüren şüpheliyi olay yerinde suç aletiyle gözaltına aldı.

Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever'in cenazeleri otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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