Düğün konvoyunda tozu dumana kattı: O drift pahalıya patladı!

ORDU'nun Ünye ilçesinde düğün konvoyunda otomobiliyle drift yapan sürücüye 10 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 60 gün ek konuldu.

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Olay, Ünye Devlet Sahil Yolu Çaybaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunu durdurarak, plakasını söktüğü otomobiliyle drift yapan aracın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

10 bin lira ceza ve ehliyetine 60 gün el koydu

Yapılan çalışmaların neticesinde otomobilin Samsun'un Çarşamba ilçesinde olduğu tespit edildi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ile çalışma yürüten Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliğine getirdi. Ekipler, ‘drift yapmak ve trafiği tehlikeye düşürmek’ suçlarından 10 bin lira ceza uygulanan sürücü Yasin U.'nun ehliyetine 60 gün el koydu.

Sahil yolunu kapattı

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün drift yaparken sahil yolunu kapattığı ve kendi etrafında döndüğü, bir kameramanın o anları kaydettiği ve damadın ise sürücüye alkış tuttuğu anlar yer aldı.