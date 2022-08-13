Abdullah Avcı, Visca için kötü haberi duyurdu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Visca'nın kolunda kırık var. Süreyi söyleyemem. Minimum 3-4 ay bir süreçten konuşuluyor." dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Futbolcuların sakatlıkları, bunlar çok üzücü. Edin, çok iyi bir profesyon. Gerçek bir takımdaş. Kolunda kırık var. Süreyi söyleyemem. Minimum 3-4 ay bir süreçten konuşuluyor. Sürecin nasıl seyredeceğine bakacağız. Bugün yapamadığımız bir şey vardı. Bizim gibi takımların topa daha fazla sahip olup daha sakin oynaması gerekiyor. Bunu yapamadık ve topu rakibe vermek zorunda kaldık."

"Bu ligde kolay maç yok"

"Bu ligde kolay maç yok. Her rakibin planları var. 2 maç 3 gol 6 puan, gol yemeden devam ediyoruz. Daha iyisini yapmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde yarışmak, oralarda bulunmak çok önemli. Yarından itibaren Danimarka'ya en iyi şekilde hazırlanacağız."

"Biz de Trabzonspor olarak şampiyonuz"

"Rakiple ilgili çalışmalar, pratikler yapacağız. Oynadığımız takım, her sene Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde bulunan bir takım. Biz de Trabzonspor olarak şampiyonuz. İyi oyunla iyi döneceğiz diye düşünüyorum."