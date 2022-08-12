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Yeni yönetmelikle hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?

Yeni yönetmelikle hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?

Sağlıkçıların gelirlerini artıran yönetmeliğin detaylarını anlatan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, hekimlere 5 ile 10 bin lira arasında, hemşire ve sağlık memurlarına 850 lira, teknikerlere ise 500-600 lira civarında ek ödeme yapılacağını belirtti.

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Binlerce sağlık çalışanının uzun bir süredir beklediği ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak devreye girdi. Yeni yönetmelikle birlikte branş, kademe ve derecelere göre personellerin alacağı taban ve tavan oranları belirlendi.

Sağlık-Sen başkanı detayları anlattı
Düzenlemeyle birlikte sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemelerin nasıl dağıtılacağı merak konusu oldu. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ilave ücretlerin yansımasını NTV ekranlarında değerlendirdi.

"Uzman ve üzerine 10 bin tl ek ödeme"
Ek ödeme rakamlarıyla ilgili konuşan Durmuş, "Uzman Hekim ve üzerine yapılmış olan ek ödeme düzenlemesi 10 bin TL civarında bir rakam. Aynı düzenlemeyle Asistan Hekim için 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücret olacak. Pratisyen Hekim için ise bu düzenlemeyle 5 bin liraya yakın bir ek ödeme söz konusu olacak. Diş Hekimi için de aynı düzenleme geçerli olacak. Diş hekimleri 5 bin lira uzmanları da 10 bin lira ilave taban ücreti almış olacaklar." ifadelerini kulandı.

"Hemşirelere 850 lira ek ödeme"
Hemşire, sağlık memurları ve teknikerlerin alacağı ek ödemeleri anlatan Durmuş, "Düzenlemeyle hemşire ve diğer sağlık memurları ise 850 lira gibi bir ek ödemeye sahip olacak. Teknikerler ise 500-600 lira civarında bir ek ödemeye sahip olacak. Bu da vergi dilimlerine göre değişiklik gösterebilecek. Minimum ek ödeme rakamı 400 liradan başlıyor olacak." dedi.

"8 bin liraya kadar teşvik ödemesi"
Durmuş sözlerini şöyle tamamladı "Teşvik ödemesi için çalışılan ilin ve hastanenin durumuna göre kriterler belirlenecek. Her kademe için oranlar yönergelerle belirlenecek. Burada da ücretler 350 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar miktarlarda değişecek."

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