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Trabzonspor'da sakatlık şoku! Visca hastaneye kaldırıldı!

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Visca hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig'in ikinci hafta açılış maçında Trabzonspor sahasında Hatayaspor'u konuk etti. Mücadelenin 39.dakikasında Bordo-Mavililerin yıldız futbolcusu Edin Visca sakatlanarak oyuna devam edemedi. Hatayspor'lu futbolcu Falette ile girdiği ikili mücadele sonrası kolunun üzerine düşen başarılı oyuncu ambulansla hastaneye götürüldü.

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Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor ile Hatayspor Akyazı'da karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 39. dakikasında Trabzonspor'da Edin Visca, Hatayspor'lu Falette ile girdiği ikili mücadele sonrası kolunun üzerine ters bir şekilde düşerek sakatlandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yıldız futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Trabzonspor'da sakatlanan Visca'nın yerine Kouassi oyuna girdi.

İşte o anlar;

Görüntüler: Beinsports

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