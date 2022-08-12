Cübbeli Ahmet Hoca Suriye'nin kuzeyinde Türk Bayrağı yakanların kimliğini açıkladı! Bomba iddia

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Suriye'nin kuzeyindeki provokasyonlar için bomba iddia geldi. Türkiye'nin Suriyeli muhaliflerle Şam yönetimini barıştırma çabasına girebileceğini açıklaması sonrası Suriye'nin kuzeyi Azez ve Cerablus'ta Türk Bayrağı yakılmıştı. Bu provokasyonları yapanlarla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca yine onları işaret etti.

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Selefi tehlikesi konusundaki uyarılarına devam ediyor. Türkiye'nin Şam yönetimi ve muhalifler konusunda görüştürme çabası için yeşil ışık yakması üzerine Suriye'nin kuzeyinde ayaklanmalar yaşanmış Türk Bayrağı ateşe verilmiş ve TSK araçlarına saldırılmıştı.

Bu saldırıları düzenleyen için Özgür Suriye Ordusu örgütlenmesi bazı kesimlerce işaret edilmişti. Cübbeli Ahmet Hoca ise bunun da Selefi yapılanması olduğuna dikkat çekerek yeni uyarılarda bulundu. İşte sosyal medyada yaptığı açıklamaları:

Suriye Azez Bölgesinde ayaklanarak Türk Bayrağını yakanların Selefilerin tahrikiyle iş yapanlardır. Biz Selefi olanın büyüklüğünü anlatmaya çalışırken hafife alıp "Rakiplerini tasfiye etmeye çalışıyor" diyen bazı Solcular şimdi bizim adımızı vermeden Selefi sorunu çok önemlidir, çok tehlikelidir demeye başladılar. Bizim maksadımız Selefilerin Türkiye'de Diyanet camilerinde bile konuşturulacak bu işe zemin hazırlandığna dikkat çekmekti.

Esas mesele ise Suriye sınırımızda gelişmektedir. Çünkü dün El Kaide olanlar bugün El Nusra oldular. Heyet-u Tahriru'ş Şam oldular. Fakat kafa aynı kafa tekfirci ve insanları öldürmeye yönelik. İpin ucu Siyonizm'in ve İngiliz'in elinde. Sınırımızda patlamaya hazır vaziyette beklemekte ve içimizde buna yandaşlık eden yataklık yapan olduğuna göre biz bu sorunu asla küçümseyemeyiz.