BIST 2.867
DOLAR 17,95
EURO 18,43
ALTIN 1.034,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tartışma korkunç bitti! Kocaeli'de damat dehşeti eşine de acımadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartışma korkunç bitti! Kocaeli'de damat dehşeti eşine de acımadı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı damadı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Murat E. ile kendisiyle konuşmak için gelen kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu Murat E, kayınpederi Akçay'ı bıçakla, kavgayı ayırmaya çalışan eşini de çekiçle başına vurarak yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Akçay, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zeynep E. ise sevk edildiği Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Zelenzsky sert çıktı! Ukraynalı komutanlara 'ifşa etmeyi bırakın' uyarısı
Zelenzsky sert çıktı! Ukraynalı komutanlara 'ifşa etmeyi bırakın' uyarısı
Cübbeli Ahmet Hoca Suriye'nin kuzeyinde Türk Bayrağı yakanların kimliğini açıkladı! Bomba iddia
Cübbeli Ahmet Hoca Suriye'nin kuzeyinde Türk Bayrağı yakanların kimliğini açıkladı! Bomba iddia
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Evine et girmeyen 100 binlerce ailemiz var
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Evine et girmeyen 100 binlerce ailemiz var
Ünlü influencer Büşra Duran Gündüz markalar tarafından nasıl fark edildiğini anlattı!
Ünlü influencer Büşra Duran Gündüz markalar tarafından nasıl fark edildiğini anlattı!
Benzine kallavi zam geldi! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak işte 13 Ağustos zamlı fiyatlar
Benzine kallavi zam geldi! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak işte 13 Ağustos zamlı fiyatlar
İspanya'da 38 yılın en yüksek enflasyonu: Oran 10,8
İspanya'da 38 yılın en yüksek enflasyonu: Oran 10,8
Annesi 3 gündür perişan oldu: Ben bittim artık
Annesi 3 gündür perişan oldu: Ben bittim artık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100 milyona çıkaracağız' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100 milyona çıkaracağız' müjdesi
Kocaeli'de 100 lira için doğmamış bebek öldürüldü
Kocaeli'de 100 lira için doğmamış bebek öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan'da öğrencilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan'da öğrencilerle sohbet etti