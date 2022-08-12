Tartışma korkunç bitti! Kocaeli'de damat dehşeti eşine de acımadı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı damadı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Murat E. ile kendisiyle konuşmak için gelen kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu Murat E, kayınpederi Akçay'ı bıçakla, kavgayı ayırmaya çalışan eşini de çekiçle başına vurarak yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Akçay, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zeynep E. ise sevk edildiği Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.