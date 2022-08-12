Annesi 3 gündür perişan oldu: Ben bittim artık

Kocaeli'de 14 yaşındaki kızı Melike'den 3 gündür haber alamayan gözü yaşlı anne, "Elimiz kolumuz bağlı, çaresizce haber bekliyoruz. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Ölüsüne de razıyım, dirisine de razıyım. Perişan oldum" dedi.

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Olay, 10 Ağustos günü İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Melike Akarsu, öğrenci kartı ve çantasıyla evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Melike Akarsu'nun anne ve babasının ayrı yaşadığı, velayetinin babasında olduğu öğrenildi. Kayıp ilanı veren anne ve baba, bir an önce Melike’nin bulunmasını istiyor. 3 gündür bir şey yiyip içmediğini söyleyen acılı anne Emel Akşar, kızından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

"3 günden beri ekmek yemiyorum"

Kızı kaybolduğundan bu yana geçirdiği süreci anlatan anne Emel Akşar, "Kızım 3 gündür kayıp. Kaybolduğu gün duş alıp babasının yatağını düzeltip evden çıkmış. Mahallede görenlerin anlattığına göre çok fazla telefon görüşmesi yapmış. En son 13 yaşında bir kızla görülmüş, beraber gezmeye gitmişler. Sonra akşam 23.00 sıralarında tekrar evin önüne gelmişler. Merdivenlerin başında oturup konuşmuşlar. Bu konuşmadan sonra kızım eve girip çantasını ve öğrenci kartını alıp çıkmış. 2 tane sim kartını bulduk. Şu anda savcılıkta. Mektuplarda da bir sürü erkek ismi var. Bunların da hepsinden şüphe kapamıyoruz çünkü en son kiminle gittiğini bilmiyoruz. Dün akşam Kur’an kursundan bir arkadaşı, Melike’nin kendisine ulaşıp görüntülü konuşma yaptığını söyledi. Arkadaşı, ‘Melike çık gel, annen ve baban perişan’ demiş. Benim kızım ise ‘Ben gelmeyeceğim, beni neden arıyorlar?’ demiş. Belki de kızım bir uyuşturucu satıcısının eline düştü. Belki de zor durumda. Ben bittim artık. 3 günden beri ekmek yemiyorum. Perişan oldum ben” diye konuştu.

"Ölüsüne de dirisine de razıyım"

Gözü yaşlı anne Akşar, "Kayıp ilanı verdik. Babası savcıya sim kartlarını verdi. Polisimiz de ‘Bizden haber bekleyin’ dedi. Elimiz kolumuz bağlı, çaresizce haber bekliyoruz. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Ölüsüne de razıyım, dirisine de razıyım. Perişan oldum, 3 günden beri hiçbir şey yiyip içmiyorum. Daha ufak o. Kim aldı, kim götürdü bilmiyorum. Ölüsünü de dirisini de versinler bana. Ben her şeyine razıyım. Yeter ki bizi böyle merak içinde bırakmasınlar” ifadelerini kullandı.