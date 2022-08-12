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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100 milyona çıkaracağız' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100 milyona çıkaracağız' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 bin kişiye hizmet verecek en büyük üniversite kütüphanesinin açılacağını müjdeledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesine ilişkin, "Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğüyle ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz." dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulduğu 2010 yılından bugüne hızla gelişen, büyüyen, ülke içinde ve dışında iftiharla bahsedilen başarılara imza atan üniversiteyi yakından takip ettiklerini belirtti.

Rektörü ve hocaları, "Üniversite medeniyettir" ifadesini hayata geçirmek amacıyla samimiyetle çalıştıkları için tebrik ettiğini söyleyen Erdoğan, "İnşallah yeni kayıt dönemiyle beraber 15 bini bulacak öğrencileriyle üniversitemiz, ülkemizin en seçkin yükseköğretim kurumları arasındaki yerini daha da güçlendirecektir. Bugün İstanbul Medeniyet Üniversitemize, marka değerinin önemli katkı sağlayacağına inandığım yeni bir eseri daha öğrencilerimizin ve hocalarımızın hizmetine sunmak için buradayız. Evet Ziraat Bankamızın desteğiyle tamamlanan kütüphanemizin, merkezi derslik binasının üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ziraat Bankasının genel müdürüne, yönetim kuruluna ve eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese milleti adına teşekkür ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

- Hali hazırda ülkemizin en büyük kütüphanesi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan Millet Kütüphanesi'dir. Burasının da haftanın her günü 24 saat açık olacağını, ikramların olacağını öğrenmekten memnuniyet duydum. Çay, kek hepsi ücretsiz. 

-Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul'da Rami Kışlası'nı çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz

-Böylece kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphane ile kavuşturduk. Kitap sayısını da 4 kat artırarak 70 milyona çıkardık.

100 milyona çıkaracağız
-Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphane kurulmasını sağladık. 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Kitap sayısını da 70 milyona çıkardık, inşallah yıl sonunda 100 milyona çıkaracağız.

- Binlerce yıla sari medeniyetimizin esası tefekkürdür, ilimdir, irfandır. Kültürümüzde ilim sahipleri gölgesinde soluklandığımız cennet ağacıdır eserleri meyveleridir. Her kitap bir alimdir, alemdir. Hayretimizin diri kalmasını kitaplara borçluyuz.

-Avrupa'nın cehalet karanlığına boğulduğu dönemde ecdadımızın kurduğu medreseler ve kütüphanelerle karanlığı aydınlatıyordu.

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