Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 12 Ağustos hava detayları! Bursa, Sakarya, Kocaeli...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna dair son değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya'da sağanak yağış bekleniyor. İşte 12 Ağustos'ta günün sıcaklıkları ile birlikte hava durumu detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Güney Anadolu'da yüksek sıcaklar beklenirken Marmara, Kuzey Ege ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa...
Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya’nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişim beklenmemekle birlikte genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın batısına kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE VE BAZI ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU...