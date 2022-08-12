Marmaris'te çıkan yangının sebebi pes dedirtti! Yılanları uzaklaştıracakken...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan ve karadan ulaşımın sağlamadığı makilik alan yangına havadan müdahale edildi.Abone ol
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkisinde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 63 yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Yangınla ilgili Bozburun Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bölgede çobanlık yaptığı belirtilen Ömer Cankurt gözaltına alındı.
Cankurt'un, jandarmadaki ifadesinde hayvanlarına saldıran yılanları uzaklaştırmak için bölgede ateş yaktığını söylediği öğrenildi.