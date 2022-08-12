BIST 2.893
DOLAR 17,96
EURO 18,45
ALTIN 1.034,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Marmaris'te çıkan yangının sebebi pes dedirtti! Yılanları uzaklaştıracakken...

Marmaris'te çıkan yangının sebebi pes dedirtti! Yılanları uzaklaştıracakken...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan ve karadan ulaşımın sağlamadığı makilik alan yangına havadan müdahale edildi.

Abone ol

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkisinde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 63 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili Bozburun Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bölgede çobanlık yaptığı belirtilen Ömer Cankurt gözaltına alındı.

Cankurt'un, jandarmadaki ifadesinde hayvanlarına saldıran yılanları uzaklaştırmak için bölgede ateş yaktığını söylediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'da sobaya dönüş! Türk firmalarına sipariş yağıyor.
Avrupa'da sobaya dönüş! Türk firmalarına sipariş yağıyor.
Avustralya, Google'ı 58 milyon dolar ödemeye mahkum etti
Avustralya, Google'ı 58 milyon dolar ödemeye mahkum etti
AK Parti'nin İstanbul için başkan adayı mı olacak? Marmaray'da soruya cevap verdi
AK Parti'nin İstanbul için başkan adayı mı olacak? Marmaray'da soruya cevap verdi
Ankara Emniyeti'nde yasak aşk! Bel soğukluğu kapıp eşine bulaştırdı 'tecavüz etti' dedi ama...
Ankara Emniyeti'nde yasak aşk! Bel soğukluğu kapıp eşine bulaştırdı 'tecavüz etti' dedi ama...
Amerika-Orta Asya tatbikatı Tacikistan'da başladı
Amerika-Orta Asya tatbikatı Tacikistan'da başladı
Klima çalıştırmayan 50 toplu taşıma şoförüne ceza yağdı
Klima çalıştırmayan 50 toplu taşıma şoförüne ceza yağdı
Donald Trump'ın evine baskında şok iddia! FBI'ın ne aradığı ortaya çıktı
Donald Trump'ın evine baskında şok iddia! FBI'ın ne aradığı ortaya çıktı
Aşure günü kaç gün sürer ne zaman bitecek? Diyanet aşure günü ne zaman biter?
Aşure günü kaç gün sürer ne zaman bitecek? Diyanet aşure günü ne zaman biter?
Camdaki Kız yeni sezon bölümleri ne zaman Kanal D'de başlayacak
Camdaki Kız yeni sezon bölümleri ne zaman Kanal D'de başlayacak
A101 dijital banka kuruyor Resmi Gazete'de yayınlandı
A101 dijital banka kuruyor Resmi Gazete'de yayınlandı