Ankara Emniyeti'nde yasak aşk! Bel soğukluğu kapıp eşine bulaştırdı 'tecavüz etti' dedi ama...

ANKARA emniyeti iki polis arasındaki bel soğukluğu davasını konuşuyor. İki polis arasında yaşanan cinsel ilişki sonrası kadın polis memuru G.D.E, polis memuru H.K'dan kaptığı bel soğukluğu hastalığını eşine bulaştırdı. Adliyeye taşınan olayın ayrıntıları şok etti.

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Ankara'da görevli evli polis memuru G.D.E. ile Komiser H.K aynı birimde görev yapıyordu. Aralarında yasak aşk başladı. Daha sonra H.K başka bir birime tayin oldu. 2021 yılının eylül ayında G.D.E ile H.K başka birimlerde de olsa görüşmeye devam ettiler. Bu görüşmelerin sonucu H.K'nın arabasıyla Gölbaşı'na gittiler. Arabanın içinde cinsel ilişkiye giren G.D.E ve H.K daha sonra bir eczanede durarak doğum kontrol hapı alıp, ayrıldılar.

Komiserden kaptığı hastalığı kocasına bulaştırdı

Odatv'nin haberine göre, evli olan G.D.E eşi Ö.D ile de normal yaşamına devam etti. H. K ile cinsel ilişkiye girdikten sonra G:D.E'nin kasık bölgesinde ağırlar başladı. Bunun üzerine hastaneye giden G.D.E'ye cinsel yolla bulaşan bel soğukluğu tanısı kondu ve ilaç tedavisine başlandı. Aynı belirtiler belli bir süre sonra G.D.E'nin eşi Ö.D de görülmeye başlandı. O da hastaneye gitti ve bel soğukluğu tanısı ona da konuldu.

Önce 'komiser tecavüz etti' diye şikayetçi oldu

Bel soğukluğu hastalığının sadece cinsel yolla bulaşmasından dolayı G.D.E. eşine, Komiser H.K'nın kendisine tecavüz ettiğini, hastalığının ondan bulaştığını söyledi. Bunun üzerine Ö.D eşi ile Emniyet'e giderek H.K hakkında şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine H.K'nın ifadesi alındı. H.K ifadesinde zorla birlikte olmadıklarını, G.D.E'nin kendi isteği ile birlikte olduklarını ve süreci detaylı olarak anlattı.

Psikoloğa gidip 'eşim zorla ifade verdirdi' dedi

Bu süreçte psikolojik destek almaya giden G.D.E psikologla yaptığı görüşme sonucunda tecavüz gibi ağır bir suçlamada bulunduğu H.K hakkında verdiği ifadeden vazgeçme kararı aldı. G.D.E yeni ifadesinde H.K'nın kendisine tecavüz etmediğini, eşinin zorlamasıyla böyle ifade verdiğini söyleyerek, şikayetinden vazgeçti.

Kocasının tedavisi devam ederken boşanma davası açtı

Bu olay sonrası gerçeği öğrenen Ö.D boşanma davası açtı. Öte yandan Ö.D'ye eşinden bulaşan bel soğukluğu hastalığının tedavisine de devam ediliyor.