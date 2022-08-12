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A101 dijital banka kuruyor Resmi Gazete'de yayınlandı

A101 dijital banka kuruyor Resmi Gazete'de yayınlandı

A101 marketleri de dijital bankacılık ailesine katılıyor. A101'in T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulması için yaptığı başvuru Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylandı.

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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre A101 marketler zincirinin dijital banka kurmasına izin verildi.

A101'in T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulması için yaptığı başvuru Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylandı.

Kuruluş sermayesi 1,5 milyar TL
Söz konusu kararla A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın ve A101’in CFO'su Can Ersöz ile Ali Taha Aydın, Erhan Bostan ve Tolga Akar’ın dijital banka kurmasına izin verilmiş oldu. T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. ismiyle kurulacak dijital bankanın kuruluş sermayesinin 1,5 milyar TL olacağı açıklandı.

Söz konusu kararda şu ifadeler yer aldı:

Kurul Başkanlığının 03.08.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 02.08.2022 tarih ve E-43890421-101.01.01-57318 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine ilişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmeliğin (Dijital Banka Yönetmeliği) 11 inci maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik anılan maddelerde yer verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Dijital Banka Yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izni başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Ahmet Yaşar AYDIN, Ali Taha AYDIN, Can ERSÖZ, Erhan BOSTAN ve Tolga AKAR tarafından Türkiye'de 1.500.000.000 TL kuruluş sermayeli "T.O.M. Katılım Bankası A.Ş." unvanlı bir (dijital) katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

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