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Şekerbank promosyon güncelleme 2022 emekli promosyonu ne kadar?

Şekerbank promosyon güncelleme 2022 emekli promosyonu ne kadar?

Milyonlarca emeklinin temmuz ayı emekli maaşları zamlı olarak hesaplara yattı. Emeklilerin zamlı maaşlarını almasının ardından bankaların da promosyon yarışı hızlandı. Peki Şekerbank emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Şekerbank'tan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır?

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Şekerbank emekli promosyonu kaç para veriyor, nasıl yapılır soruları son günlerde milyonlarca emeklinin gündeminde. Emeklilerin yüzde 42,35 oranındaki zamlı temmuz ayı maaşı hesaplara yattı. Bankaların da promosyon yarışı hızladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Peki Şekerbank emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Şekerbank'tan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır?

Şekerbank emekli promosyonu:
Emekli maaşını Şekerbank’a taşıyanlara 2000 TL’ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, 1499 TL’ye kadar maaş alanlara 1500 TL, 1500 TL-2499 TL aralığında maaş alanlara 1750 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

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