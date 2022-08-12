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Cuma Suresi faziletleri saat kaçta kaç kere okunmalı? Cuma Suresi anlamı

Cuma Suresi faziletleri saat kaçta kaç kere okunmalı? Cuma Suresi anlamı

Cuma günü okunacak dualar ve faziletlerini sizler için derledik. Cuma günü Duhan Suresi ve Cuma Suresi'nin okunması ise özellikle tavsiye ediliyor. Cuma günü namaz vaktine kadar edilen dualar diğer ibadetler haberimizde.

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Cuma duaları, sureleri ve faziletleri haberimizde. Cuma günü dua etmenin faziletleri saymakla bitmiyor. Cuma günü okunacak dualar ve sureler hem dileklerin kabulu hem de günahların affı için büyük fırsat.

Cuma günü dualar okuyarak, ibadetler ederek, zikirler ve esmalar çekerek geçirmek isteyenler için cuma günü okunacak duaları, Duhan Suresi, Cuma Suresi ve Kehf Suresi'ni haberimizde yayınladık.

Cuma suresi faziletleri: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma Namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca on sevap verilir.”
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Cuma, Saff, Teğabün ve A’la) Surelerini okurdu.

Rivayet Edildi ki:

"Kısmeti kapalı olanlar, Cuma Suresini günde 3, 5 veya 7 kere okursa, kısmetleri açılır. Allahü Teala en kısa zamanda okuduğu ve devam ettiği bu sure hürmetine o kuluna kısa zamanda evlenmek nasip eder.

Dargın olan eşlerin aralarının düzelmesi için de 3 veya 7 kere okunursa, eşlerin arası düzelir. Aralarındaki soğukluk ve kızgınlık Allah’u Teala’nın izniyle gider, birbirlerine karşı muhabbet meydana gelir. Bu sureyi okumayı adet haline getiren kimseye, Müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin sayısı kadar sevap verilir. Bu sureyi okumaya devam edenler, şeytan vesveselerinden korunur. Cuma suresinin 4. ayeti bir yere asılırsa, orası bereketlenir. Allah’u Teala, o yeri her türlü felaketlerden korur."

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