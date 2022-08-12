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Evander şoku yaşadı! Transfere Okan Buruk engeli

Evander şoku yaşadı! Transfere Okan Buruk engeli

Galatasaray'da Danimarka ekibi Midtylland ile pazarlıklar devam ederken, Mertens’in ikna edilmesi sonrası Okan Buruk, Evander'in alınmasını istemedi.

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Transferin hızlı takımı Galatasaray'ın listesinin ilk sıralarında yer alan Evander için görüşmeler durdu. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübü Midtylland 12 milyon Euro'dan başlattığı görüşmelerde 8 milyon Euro seviyesine kadar inse de Galatasaray cephesi fiyatın daha da düşürülmesi için temaslarını sürdürüyordu. Galatasaray, Evander ile prensipte anlaşırken bir yandan da diğer transferlerini bitirmek için uğraş veriyordu.

Buruk, Mertens sonrası alınmasını istemedi

Özellikle Mertens'in ikna edilip takıma katılmasının ardından ise Teknik direktör Okan Buruk, orta saha ve 10 numara bölgelerinde forma giyen Brezilyalı oyuncunun, maliyetini de düşünerek alınmasını istemedi.

Ortadaki üçlü bana yeter

Orta sahaya yapılan Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö takviyelerinin ardından bu bölgeye acil bir isme gerek olmadığını belirten Okan Buruk, ayrıca Mertens'in gelişi ile birlikte 10 numara bölgesinde kullanabileceği bir isme daha sahip olduğunun altını çizerek Evander transferini veto etti.

Kaynak: Sabah

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