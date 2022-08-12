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Bakan Vahit Kirişçi çiftçilere müjdeyi verdi bugün hesaplara aktarılıyor

Bakan Vahit Kirişçi çiftçilere müjdeyi verdi bugün hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

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Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kirişci'nin paylaşımında destek ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Buna göre, Uzman Eller Proje Desteği olarak 16 milyon 363 bin 857 lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği olarak 9 milyon 590 bin 978 lira, Et Regülasyon Desteği olarak 5 milyon 310 bin lira, Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Desteği olarak 1 milyon 387 bin 112 lira ödeme yapılacak.

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