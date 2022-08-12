Erdoğan'ın cemevi ziyaretinde resimler neden değişti Hande Fırat Alevi dedesine sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Cemevi ziyaretinde Hz. Ali, Atatürk ve Hacı Bektaş-ı Veli portrelerinin yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili eleştirilere Alevi Dedesi Hüseyin Öz, "Gelen tabloların boyutları büyüktü, arkaya sığmadı. Nifak sokmak isteyenler resim olmasa başka bir şey bulacaktı. Oyunlara gelmeyeceğiz" dedi.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sürpriz ziyaretiyle gündeme gelen Hüseyin Gazi Cemevi’ne gitti, Alevi dedesi Hüseyin Öz ile sohbet etti.

Fırat görüşmenin içeriğini bugünkü "Gittim, gördüm, dua aldım, dilek ağacına dilekte bulundum..." başlıklı yazısında aktardı.

"Bu oyuna kimse gelmesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin bazı kesimleri rahatsız ettiğini söyleyen Öz, "Kutuplaşmayla sabote edenler, toplumu birbirine düşürmek isteyenler başaramazlar, başaramayacaklar. Böyle durumda Türk milleti kenetlenir. Bu oyuna kimse gelmesin.” dedi.

Resim meselesi nedir?

Resimler üzerinden saldıranların Atatürk düşmanı ve Avrupa'nın beslediği Alisiz Aleviler olduğunu söyleyen Öz, resim meselesine dair şunları söyledi:

Tam da Cumhurbaşkanı’nın oturduğu yer koltuğuna oturdum. Arkada Hazreti Ali’nin resmi duvar üzerine yağlıboya ile uzun zaman önce yapılmış. Sanatla ilgilenen herkes bilir. Duvara yağlıboya yapmanın tekniği farklıdır. Tekniği bilseniz de mutlaka bozulur... O yüzden restorasyonda duvar boyanmış. Cumhurbaşkanı’nın oturduğu koltuğun hemen sağında dev gibi üç tablo bulunuyor. O tabloların arkaya sığma ihtimali yok. O yüzden yan tarafa asılmış.

Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli, Hazreti Hüseyin

Gelelim Hazreti Ali’nin tablosuna... Tuval üzerine yağlıboya ile yapılması için sipariş verilmiş. Çerçevelenip asılacak.

Erdoğan’ın arkasına yerleştirilenlerde ise Hazreti Muhammed’in soyu ve 12 imamın adı yer alıyor. Hüseyin Dede bu konuda şunları söyledi:

“Onların hiçbir talebi olmadı. Bunda ne sorun var? Gelen tabloların boyutları büyüktü, arkaya sığmadı. Nifak sokmak isteyenler resim olmasa başka bir şey bulacaktı. Oyunlara gelmeyeceğiz.”