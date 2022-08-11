Adana'da anne 3 çocuğu kebapçıya bırakıp kaçtı polisin ulaştığı baba bakın ne dedi?
ADANA’da bir kadın, yaşları 6-12 arasındaki 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp ‘Sizi 10 gün sonra alacağım’ diyerek ortadan kayboldu. 3 çocuğu babasının istemediği, çocukların devlet korumasına alındığı öğrenildi.
Nurcan Kaymaz (30) ve Sabahattin Darende (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten olan Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti ise anne Nurcan’a verildi. Anne Nurcan, sabah saatlerinde ise 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek’e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü.
Anne Kaymaz, çocuklarına ise ‘Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin’e gidiyorum’ diyerek ortadan kayboldu.
Kebapçı polise ihbar etti
Çocukların babasını arayan ancak ulaşamayan Şaban Erkek, çocukların durumuna üzülüp polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çocukların bilgilerini alıp anne ve babalarına ulaşmaya çalıştı. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları polis merkezine götürdü.
Çocuklar araçlara binerken ağladı
Çocukların ekip araçlarına binerken ağlamaları ise yürekleri dağladı.
Kebapçı Şaban Erkek, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu çocukların anne ve babaları ayrılmış. Çocuklar annelerinde kalıyor.