Recep Güzel Yazıcı kimdir, aslen nereli Giresun Emniyet Müdürü biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre 11 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki Giresun yeni Emniyet Müdürü Recep Güzel Yazıcı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Recep Güzel Yazıcı biyografisi-hayatı

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İçişleri Bakanlığı Atama karanamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 ilin emniyet müdürleri değişti, Diyarbakır ve Giresun Emniyet müdürleri merkeze alındı. Kararnameyle Türkiye genelinde 329 kaymakamın görev yerleri değişti. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki Giresun yeni Emniyet Müdürü Recep Güzel Yazıcı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Recep Güzel Yazıcı biyografisi-hayatı

Recep Güzelyazıcı kimdir: Giresun İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Güzelyazıcı, 1994 yılında Polis Akademisinden Komiser Yardımcısı unvanıyla mezun olmuş olup çeşitli illerde bu görevi yaptıktan sonra Ankara Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde öğretim görevlisi, 02.07.2018 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında polis başmüfettişliği, ardından Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, son olarak da Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyonu Daire Başkanlığı görevini yerine getirmiştir.