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Neşet Ertaş'ın heykelini parçaladılar! Büyük saygısızlık! Soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Neşet Ertaş'ın heykelini parçaladılar! Büyük saygısızlık! Soruşturma başlatıldı

Halk ozanı büyük usta Neşet Ertaş'ın heykeli parçalandı. Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan 'Bozkırın tezenesi' olarak bilinen Neşat Ertaş'ın heykeli kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Vatandaş büste saldırı sonrası yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi.

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‘Bozkırın Tezenesi’ olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş’ın Kırşehir'deki büstü kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı.

Neşet Ertaş’ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı. Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş’ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.

Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı. Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi.

Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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