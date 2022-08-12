Selçuk Doğuş kimdir, aslen nereli Sakarya Emniyet Müdürü kim oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre 11 ilin emniyet müdürü değişti. Buna Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki Sakarya yeni Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Selçuk Doğuş biyografisi-hayatı

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İçişleri Bakanlığı Atama karanamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 ilin emniyet müdürleri değişti, Diyarbakır ve Giresun Emniyet müdürleri merkeze alındı. Kararnameyle Türkiye genelinde 329 kaymakamın görev yerleri değişti. Buna Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki Sakarya yeni Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Selçuk Doğuş biyografisi-hayatı

Selçuk Doğuş kimdir: 1987 yılında Polis Kolejinden, 1991 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. TODAİE (Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamlayarak mezun oldu. Yurdumuzun değişik bölgelerinde Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize, Narkotik, Mali suçlar başta olmak üzere, suçla mücadele yürüten birçok farklı birimde görev yaptı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek 2015 yılında Polis Başmüfettişi, 2017 yılında Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü, Eylül 2019 tarihi itibariyle de Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.