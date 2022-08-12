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Orhan Çevik kimdir, aslen nereli Antalya Emniyet Müdürü kaç yaşında-biyografisi

Orhan Çevik kimdir, aslen nereli Antalya Emniyet Müdürü kaç yaşında-biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre 11 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki Antalya yeni Emniyet Müdürü Orhan Çevik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Orhan Çevik biyografisi-hayatı

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İçişleri Bakanlığı Atama karanamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 ilin emniyet müdürleri değişti, Diyarbakır ve Giresun Emniyet müdürleri merkeze alındı. Kararnameyle Türkiye genelinde 329 kaymakamın görev yerleri değişti. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki Antalya yeni Emniyet Müdürü Orhan Çevik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Orhan Çevik biyografisi-hayatı

Orhan Çevik kimdir: 1969 yılında Yalvaç’ta doğan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Çevik, 1987 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. İlk görevine Ankara’da başlayan Müdür Çevik sırasıyla Elazığ, Ordu, Manisa, Ankara illerinde ve  Özel Güvenlik Denetleme ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda çeşitli rütbelerde görev yaptı.

 26 Ekim 2016 tarihli Kararname ile Iğdır İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Orhan Çevik evli ve iki çocuk babası.

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