Uysal'dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Altılı masanın içinden çıkmalı

"Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir. Adayın ‘Altılı Masa’ içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz." diyen DP lideri Gültekin Uysal, "Cumhur İttifakı’nın tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek. Biz, ahbap-çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz." ifadelerini kullandı.

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerinde uzlaşan altı siyasi partinin göstereceği ortak cumhurbaşkanı adayı için, “Adayın ‘Altılı Masa’ içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz.” açıklamasını yaptı.

Gültekin Uysal, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uysal’ın paylaşımları şöyle:

“Biz, yeniden uçlara kaymış siyasetin merkeze geleceğini düşünüyoruz. ‘Ötekisi olmayan’ bir siyasi geleneğiz. Türkiye’de yoksulluk, maalesef kalıcı hale geliyor.

Devletin büyüklüğü, etkinliği ile denktir. Binaların büyüklüğü ile değil. İnsanların kendi alın terinin karşılığını alabildiği bir iklimi oluşturmak gerekiyor.

Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir. Adayın ‘Altılı Masa’ içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz.

Yolsuzluk, MGK tarafından ülkemizin güvenliğini tehdit eden birinci unsur olarak tanınmalı. Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli, eşit vatandaşlık hukukudur.

Cumhur İttifakı’nın tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek. Biz, ahbap-çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz. Yolunuz Beştepe’ye çıkıyorsa navigasyon kullanmanız yeter. Bu yol, Demokrat Parti’nin üzerinden geçmez.

Kayıt dışına çıkmış bir devlet mekanizması var. En basiti, Varlık Fonu aldı altında ne kime satıldı, kime verildi; bu konuda sağlıklı bilgiye sahip değiliz. Tahrip olmuş bir devlet yapısı var. ‘Kuvvetlerin uyumu’ diyerek bir kişi her şeyi kontrol ediyor; yürütmeyi de yasamayı da yargıyı da…”