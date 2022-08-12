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YSK Başkanı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası için açıklama: Tahminim var ancak

YSK Başkanı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası için açıklama: Tahminim var ancak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Bizdeki bilgiler YSK'nın elinde yok' iddiası sonrası YSK Başkanı Muammer Akkaya da açıklama yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) elinde olmayan bilgiler bizde var” açıklaması üzerinden tepkiler devam ederken, YSK Başkanı Muammer Akkaya, seçime katılma hakkı elde edecek partilerden hiçbir şey saklanmadığını, dünyada en güvenilir seçim yapılan ülkeler arasında Türkiye'nin ön sıralarda yer aldığını söyledi.

Akkaya, “CHP Genel Başkanının ‘Bizdeki bilgiler YSK'nın elinde yok' sözlerini ne amaçlı söylediğini, kastı nedir onu doğrusu anlayamadım. Ama o sözlerle ilgili tahminim var ancak yorum yapmak istemiyorum” diye konuştu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarının adrese dayalı olarak seçmen kütüklerinin hazırlandığını belirten YSK Başkanı Muammer Akkaya bu yıl seçim olmadığı için Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden bilgilerin istenmediğini söyledi. Başkan Akkaya, şunları kaydetti:

“Seçim dönemi yaklaştığında bu listeleri zaten isteriz. İki senedir seçim tablosunu açtık. Biz şunu istiyoruz, ‘vatandaş mı, değil mi'. Biz buna göre adrese dayalı olarak ona göre bakıyoruz. Ondan sonra oy kullanma hakkı olmayan, seçmen olamayacakları düşürüyoruz. Bunlar arasında kısıtlılar var, askeri öğrenciler, mahkûm ve benzerleri var. Seçmen kütüğünde bu düzenlemeler yoksa 18 yaşını dolduran herkes seçmen olamıyor.”

“CHP Genel Başkanının kastı nedir anlayamadım”
Seçime girmeye hak kazanan, yeterliliği olan siyasi partileri YSK'nın ilan ettiğini hatırlatan YSK Başkanı, “Bir seçim döneminde, seçime girme hakkı elde eden partilerin iki defa seçmen kütüklerini alma hakları var. Kesinlikle hiçbir şey saklanmadan biz de olan bilgileri olduğu gibi siyasi partilerle paylaşıyoruz. Onun dışında başka bilgi bilmiyorum. CHP Genel Başkanının ‘Bizdeki bilgiler YSK'nın elinde yok' sözlerini ne amaçlı söylediğini, kastı nedir onu doğrusu anlayamadım. Ama o sözlerle ilgili tahminim var ancak yorum yapmak istemiyorum” dedi.

YSK'nın, seçimle ilgili lazım olacak her bilgiyi siyasi partilere verdiklerini, parti yetkilerinin de bildiğini hatırlatan YSK Başkanı muammer Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçmen kütüklerinin aktifleşmesi için seçim döneminde genelge çıkarırız. Listeleri hem vatandaşlarımız hem de siyasi partiler inceler. Listede yer alması gereken 7 önemli bilgi arasında yanlışlık olup olmadığını inceler ve bunları düzelttirebilirler. Seçmenin, bilgilerle ilgili itiraz hakları var.  Ne bileyim vatandaş vefat etmiştir nüfustan düşürülmemiş olabilir, hatalı bilgiler yer alabilir. Bunlar el birliğiyle düzeltilir.”

Parmak boyası önerilerine: İhtiyaç yok, siyasi parti temsilcileri daha dikkatli olmalı
Bazı siyasi parti yetkililerinin gündeme getirdiği, seçimlerde mükerrer oy kullanımını engellemek için parmak boyası kullanımı önerisiyle ilgili de konuşan Akkaya, bu yöndeki talepleri şöyle değerlendirdi:

“Parmak boyasına gerek olmadığı yönünde kanun değişmişti. Parmak boyanmasına ihtiyaç da yok. Türkiye'de şöyle: Sandık kurulunda siyasi partileri temsil eden kişiler var. Niçin boya sürülüyordu? Başkasının yerine oy kullanmasın diye. Başkasının yerine oy kullanmasını engellemek için siyasi parti temsilcilerinin de daha dikkatli olması gerekir. Bu sayede mükerrer oy kullanılmasına engel olunur diye düşünüyorum. Önemli olan sandık kurulu üyelerinin, müşahitlerin görevlerinin titizlik yapmasıdır.

“Mükerrer oy kullanımı Türkiye’de mümkün değil”
Seçimde yarışan siyasi partilerdir. Sandık kurulunda görev yapan temsilcileri titiz davranırsa bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Mükerrer oy kullanımı Türkiye’de mümkün değil. Herkesin bir tane vatandaşlık numarası var. İkinci bir seçmen olamaz. Sadece belki başkasının yerine oy kullanmasına engel olacak bir şey. Boya olsa da, olmasa da suiistimal edilebilir.

Türkiye’de seçimler sağlıklı yapılıyor. 1950'den beri, dünyada gerçekten örnek gösterilerek yaptığımız işlerden bir tanesi seçim diye düşünüyorum. Seçmenin sandığa olan güveni çok önemli bir şey. Bu güveni gerçekle ilgisi olmayan sözlerle zedelenmemesi gerekir.”

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