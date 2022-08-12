Mehmet Murat Ulucan kimdir, aslen nereli Şanlıurfa Emniyet Müdürü kim oldu, biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre 11 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki Şanlıurfa yeni Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Murat Ulucan biyografisi-hayatı

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İçişleri Bakanlığı Atama karanamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 ilin emniyet müdürleri değişti, Diyarbakır ve Giresun Emniyet müdürleri merkeze alındı. Kararnameyle Türkiye genelinde 329 kaymakamın görev yerleri değişti. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olarak atandı. eki Şanlıurfa yeni Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Murat Ulucan biyografisi-hayatı

Mehmet Murat Ulucan kimdir: 1987 yılında Ankara Polis Koleji’nden, 1991 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle 1991 yılında mesleğe başlayan Sn. Mehmet Murat ULUCAN, sırasıyla; 1991-2004 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde, 2004-2008 yılları arasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünde, 2008-2012 tarihleri arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis evi ve Sancak Tepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde, 2012-2013 yılı tarihleri arasında İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu (Kilyos) Arnavutköy Polis Okulu Müdürlüğünde, 2013-2016 tarihleri arasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde ve 2016-2018 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır.



Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çeşitli zamanlarda TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çok sayıda taltif ve takdirname ile ödüllendirilmiştir.



25.05.2018 tarihli Bakanlık Oluru ile Antalya İl Emniyet Müdür Vekili olarak atanmış ve 26.05.2018 tarihinde göreve başlamış olup 26.12.2018 tarihinde de Antalya İl Emniyet Müdürü olarak asaleten atanması yapılmıştır.



Sayın Mehmet Murat ULUCAN aslen Kayseri’ li olup; 08.01.1969 Ankara doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır.